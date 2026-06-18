В Лобне в 2026 году обновят школы и благоустроят дворы

В 2026 году в Лобне продолжат реализацию Народной программы: завершат ремонт двух школ, благоустроят дворы и общественные пространства, обновят привокзальную площадь. О планах развития городской инфраструктуры сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Народная программа «Единой России», сформированная на основе почти 780 тыс. наказов жителей Подмосковья, выполнена на 98%. В 2026 году в регионе запланированы строительство и капремонт школ, детских садов, объектов здравоохранения и спорта, благоустройство общественных пространств и модернизация коммунальной инфраструктуры.

В Лобне за последние годы открылись центральная поликлиника, лицей «Авиатика», детские сады «Самолетик» и «Галактика», физкультурно-оздоровительный комплекс «Флагман», благоустроен парк Защитников Москвы. Сейчас в округе реализуют 14 инвестиционных проектов. В 2025 году объем инвестиций достиг 6,8 млрд рублей, что почти на 50% больше показателя предыдущего года. Создано свыше 2 тыс. рабочих мест, работают около 60 промышленных предприятий.

В 2026 году планируется завершить капремонт школ №2 и №3, создать общественные пространства в микрорайонах Депо и Восточный, модернизировать зону отдыха у пруда «Москвич», комплексно благоустроить восемь дворов, обновить привокзальную площадь и обустроить три парковки. Также намечено строительство и ремонт 76 тротуаров и пешеходных дорожек.

Лобненская больница стала пилотной площадкой региона по внедрению технологий искусственного интеллекта. Полученный опыт используют для развития цифровых решений в здравоохранении Подмосковья. Кроме того, в программу модернизации включена реконструкция старейшей спортивной школы города, работы рассчитаны на 2027–2029 годы.

«Народная программа позволяет решать задачи, которые жители считают наиболее важными. Уже формируется новая программа на ближайшие годы, куда войдут предложения по развитию города и региона», — отметила депутат совета депутатов городского округа Лобня Оксана Букина.

Партия продолжает сбор инициатив на следующие пять лет. Жители Подмосковья направили более 155 тыс. предложений. Оставить их можно в общественной приемной, по телефону горячей линии +7 (800) 200-89-50 или через сайт естьрезультат.рф.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.