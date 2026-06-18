В Коломне завершают ремонт улицы Леваневского

Дорожники завершают ремонт на улице Леваневского в Коломне, где обновили более 850 метров покрытия и заменили бортовой камень. До конца июня на участке нанесут разметку и установят искусственные неровности у гимназии №8, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик выполнил реконструкцию на двух участках общей протяженностью свыше 850 метров. Рабочие уложили новое асфальтовое покрытие и заменили бортовой камень. В ближайшие недели здесь появятся дорожная разметка и искусственные неровности для повышения безопасности движения.

Улица Леваневского ведет к гимназии №8, поэтому обеспечение безопасности на этом маршруте имеет особое значение. Ремонт дорог рядом с образовательными учреждениями остается одним из приоритетов в Московской области.

«Ремонт дороги на улице Леваневского повысит безопасность одного из важных маршрутов к гимназии №8, которым ежедневно пользуются школьники и их родители. В рамках работ полностью обновляется дорожное покрытие и заменяется бортовой камень, что позволит сделать движение транспорта и пешеходов более комфортным и безопасным. Особое внимание к дорогам рядом со школами соответствует приоритету, который сегодня действует в Московской области: создание максимально безопасной и современной среды для детей», — отметил депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин.

В 2026 году в городском округе Коломна планируют отремонтировать 83 участка муниципальных дорог общей протяженностью более 40 километров. Кроме того, обновят восемь участков региональных трасс протяженностью свыше 30 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.