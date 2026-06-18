Лихача в Петрозаводске оштрафовали на круглую сумму за дрифт в городе

Автолюбитель-лихач устроил опасный дрифт прямо в центре Петрозаводска и попал на круглую сумму, сообщает Mash .

Инцидент произошел еще 20 марта и попал на камеры видеонаблюдения. В кадре видно, как легковушка на высокой скорости начинает кружить по центру города, пока совсем рядом едет поток машин. Во время дрифта из-под колес автомобиля появляется белый дым.

Нарушителя вскоре нашли и наказали за опасное вождение. Суд назначил ему штраф в размере 160 тысяч рублей.

Также гонщику грозит реальный тюремный срок, если он не оплатит штраф вовремя.

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