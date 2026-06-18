В Коломне открыли самый высокий аттракцион Подмосковья

Новый скоростной аттракцион «Катальная гора» высотой 16 метров начал работу в парке Мира в Коломне. Объект стал самым высоким сооружением подобного типа в Московской области и реализован в рамках проекта «Лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конструкция «Катальной горы» включает серию перепадов высот, крутые виражи и нестандартные повороты. По информации дирекции «Парков Коломны», это делает спуск динамичным и насыщенным.

«16-метровый аттракцион выделяется не только своим масштабом, но и статусом: на сегодняшний день он является самым высоким в Московской области среди сооружений подобного типа», — рассказали в дирекции «Парков Коломны».

Особое внимание при создании объекта уделили надежности и безопасности. Аттракцион спроектировали с учетом действующих современных стандартов, перед запуском он прошел полный комплекс испытаний и технических проверок. Это подтверждает его готовность к ежедневной эксплуатации и нагрузкам.

Открытие аттракциона стало частью проекта губернатора Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.