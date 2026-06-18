Служащие Воскресенска стали лучшими на конкурсе Подмосковья

Муниципальные служащие из Воскресенска вошли в число победителей и призеров 18-го конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления», итоги которого подвели 17 июня в доме правительства Московской области. Награды получили представители медиацентра и управления земельных отношений округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоги конкурса, который проходит по семи номинациям — от экономики и социальной сферы до ЖКХ и градостроительства, подвели в Красногорске. Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная поприветствовала муниципальное сообщество региона и вручила награды координаторам госфонда «Защитники Отечества». Среди награжденных — социальный координатор филиала фонда в Воскресенске Ольга Косарева.

«Без каждого из вас нет ни сантиметра развития нашего любимого региона. Спасибо за вашу искренность в работе — независимо от задачи и статуса. Мы служим каждому жителю Подмосковья», — подчеркнула Мария Нагорная.

В числе лучших специалистов отмечены две представительницы Воскресенска. Директор МКУ «Воскресенский медиацентр» Марина Егоркина признана лучшим специалистом в сфере информационного обеспечения. Она работает в муниципальной службе с 2016 года, с 2020 года возглавляет медиацентр. В округе внедрена оперативная работа с информационными поводами, реализуется проект «Град-ТВ» на платформе RuTube, действуют целевые e-mail-рассылки для жителей.

Начальник управления земельных отношений Юлия Манжосова заняла призовое место в профильной номинации. В округе создан «Банк земельных данных», ведется информирование о мерах поддержки и свободных участках. В очереди на получение земли состоят 1154 многодетные семьи, из них 890 уже обеспечены участками. Также автоматизирована передача данных из приложения «Проверки Подмосковья» в единую государственную систему контрольно-надзорной деятельности.

В этом году в оценке работ впервые участвовали представители региональных министерств и ведомств. Денежные сертификаты для победителей увеличили вдвое: за первое место — 60 тыс. рублей, за второе и третье — 45 и 30 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, в топ-50 муниципальной премии «Служение» от Подмосковья вошли проекты начальника управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Михаила Бахтова и начальника отдела судебной работы Алины Герасимовой. Совет муниципальных образований Московской области в этом году отмечает 20-летие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.