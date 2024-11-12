В РФ хотят запретить зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка

«При зачислении в школы детей мигрантов предлагаем предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, обязательное прохождение тестирования на знание русского языка, а также запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка», — заявил Володин.

Кроме того, сейчас депутаты трудятся над проектом постановления, где будут содержаться различные варианты решения проблем в миграционной сфере, в том числе и по вышеупомянутому вопросу. Также в рамках документа будут затронуты трудовая миграция и семьи, въезжающие в РФ вместе с мигрантами. Постановление затем адресуют российскому правительству.

Еще Володин напомнил о рассмотрении 13 ноября во втором чтении законопроекта о несении ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов. Всего к концу текущего года в стране будут действовать 13 законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией.