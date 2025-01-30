В Госдуме предложили разрешить несовершеннолетним менять имя из-за травли

В Госдуме РФ выступили с предложением разрешить детям менять свои имена. Это может помочь несовершеннолетним избежать травли со стороны сверстников, сообщает SHOT .

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков рассказал, что с такой инициативой партия обратилась к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Нововведение позволит снизить уровень буллинга среди детей.

В последнее время россияне все чаще выбирают для своих детей необычные имена, которые могут стать причиной насмешек со стороны сверстников. Это приводит к тому, что дети испытывают стресс и отказываются ходить в школу. Родители не задумываются о том, как это может повлиять на эмоциональное состояние ребенка.

В 2023 году в Москве было зарегистрировано 7 тыс. новорожденных с необычными именами, которые варьировались от случайных слов (Сахар и Кит) до персонажей из игр и сериалов.

Даванков доабвил, что в связи с этим предлагается разрешить несовершеннолетним менять свои имена, если они подвергаются травле.

Ранее стало известно, что в подмосковных Химках 11-летняя школьница покончила с собой из-за травли одноклассников.