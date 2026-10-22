сегодня в 16:25

Медики и инженеры стали самыми востребованными кадрами в Нижегородской области

Нижегородский кадровый центр включил медиков, швей, монтажников, водителей и инженеров в пятерку самых востребованных профессиональных групп региона, сообщает ИА «Время Н» .

Кадры особенно нужны в обрабатывающей промышленности, строительстве и научно-технической сфере. Работодатели ищут монтажников технологических трубопроводов и инженеров разных направлений, включая конструкторов, технологов и специалистов по электронике. Высокий спрос сохраняется и на педагогов школ, колледжей и вузов.

Министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин отметил, что власти создают условия для профессиональной самореализации жителей области и тех, кто планирует переехать в регион.

Кадровый центр «Работа России» предлагает бесплатное профобучение и дополнительное профессиональное образование. Программы доступны молодежи, людям старшего возраста, женщинам с детьми и другим категориям граждан, которым нужна помощь с трудоустройством.

Исполняющая обязанности директора центра Елена Видяева рассказала, что специалисты помогают составить резюме, подготовиться к собеседованию, пройти профориентацию и подобрать переобучение.

Узнать о вакансиях можно в филиалах центра, по телефону 8 (831) 410 41 41 и в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

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