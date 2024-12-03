11-летняя девочка покончила с собой в Химках из-за травли одноклассников
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11-летняя жительница Химок совершила суицид. Она подверглась буллингу со стороны одноклассников, сообщает «МК: срочные новости».
Девочка оставила предсмертную записку. В ней она отметила, что подвергалась оскорблениям в школе из-за высокого роста и особенностей голоса.
Младшая сестра погибшей имеет тяжелую врожденную болезнь.
Ранее блогера Amoral нашли мертвым в Санкт-Петербурге рядом с 26-этажным зданием. Он записал предсмертные «кружки».