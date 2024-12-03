Блогера Amoral нашли мертвым в Санкт-Петербурге

Российский блогер и стример Amoral, так же известный, как Дмитрий Костенков, умер. Его тело нашли в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, сообщает Fontanka .

Труп 27-летнего Amoral обнаружили 2 декабря на земле рядом с 26-этажным зданием на улице Валерия Гаврилина в Парголове. Молодой человек записал предсмертные видео-сообщения в свой Telegram-канал. Они вышли через день после гибели.

О смерти Amoral сотрудникам правоохранительных органов рассказала его подруга. Костенков, по ее словам, пребывал в подавленном состоянии. Мужчина жил на 25 этаже. Следком Петербурга подтвердил информацию о том, что тело блогера было найдено.

Жительница Подмосковья выпрыгнула из окна после предложения парня понюхать газ.