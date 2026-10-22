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Анастасия Волочкова снова попала в больницу после операции на ноге

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о повторной госпитализации из-за осложнений после операции на ноге, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам экс-примы Большого театра, проблемы возникли на другом участке ноги. После операции на тазобедренном суставе ей предстоит лечить стопу.

«Я думала, что операция на тазобедренном суставе решит все проблемы. Но теперь обнаружены новые проблемы: стопа из-за сильных нагрузок и пуантов тоже пострадала. Придется лечить и восстанавливать ее», — сказала балерина.

Волочкова отметила, что готовится к процедурам, которые позволят ей продолжить репетиции и выступления.

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