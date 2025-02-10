В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

Законопроектом предусмотрен перерасчет с 1 августа текущего года страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

Депутаты от ЛДПР напомнили, что с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости каждый год с 1 августа увеличивает размер страховой пенсии максимум на 3 балла за год. При обычном исчислении ИПК при назначении страховой пенсии максимум достигает 10 баллов.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал, что приобретать дополнительные пенсионные баллы, чтобы увеличить пенсию в будущем, нецелесообразно. Лучше вкладывать средства в финансовые инструменты с более высокой доходностью.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в России минимальная пенсия по старости в период с 2021 по 2025 год увеличилась на 63,52%, в то время как инфляция за этот же отрезок времени составила 49,75%.