Экономист Балынин: рост пенсий в России превысил темпы инфляции

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в России минимальная пенсия по старости в период с 2021 по 2025 год увеличилась на 63,52%, в то время как инфляция за этот же отрезок времени составила 49,75%, сообщает Газета.ru .

«Проведенные расчеты показали, что за пять лет размер минимально назначаемой страховой пенсии по старости вырос темпами практически на 14 процентных пунктов выше инфляции — на 63,52% (в то время как рост цен составил 49,75%)», — отметил экономист.

По его словам, в 2021 году минимальная страховая пенсия по старости была установлена на уровне 8120,54 рубля, тогда как в 2025 году она увеличилась до 13278,4 рубля.

Право на минимальную страховую пенсию по старости имеют россияне, которые накопили не менее 15 лет страхового стажа и заработали 30 пенсионных баллов. В 2025 году выйти на пенсию по возрасту будет невозможно, так как в стране продолжается переходный период по повышению пенсионного возраста. Чтобы начать получать пенсию в 2026 году, женщинам потребуется достичь 59 лет, а мужчинам — 64 лет. С 2028 года возраст выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В январе средний размер пенсии российских граждан составил 24 тысячи рублей.