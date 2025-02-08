Депутат ГД Гаврилов не рекомендует россиянам покупать пенсионные баллы

Приобретать дополнительные пенсионные баллы, чтобы увеличить пенсию в будущем, нецелесообразно. Лучше вкладывать средства в финансовые инструменты с более высокой доходностью, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Он отметил, что россияне все чаще приобретают пенсионные баллы. Так граждане страны надеются увеличить пенсию в будущем.

Однако мало кто задумывается о финансовой целесообразности такого шага. Многие поддаются распространенному мнению, что чем большее количество баллов будет, тем выше пенсия.

«В результате спрос на них продолжает расти, даже несмотря на их высокую стоимость и сложную систему начисления, а некоторые покупатели осознают сомнительную выгоду таких вложений уже после совершения платежа», — сказал Гаврилов.

Дело в том, что стоимость пенсионного балла неравноценна прибавке, которую он даст. Например, в 2025 году его цена составляет 60 450 рублей.

Размер прибавки к пенсии за один балл будет равен примерно 150 рублей в месяц. Для возвращения 60,4 тыс. рублей придется около 30 лет получать выплаты. При этом важно учитывать инфляцию и возможные будущие изменения в пенсионном законодательстве.

Депутат порекомендовал вместо покупки балла разместить средства на депозите или заняться инвестициями. В этом случае можно заработать больше средств.

Ранее экономист Игорь Балынин сказал, что в РФ минимальная пенсия по старости с 2021 по 2025 год увеличилась на 63,52%. Инфляция за тот же период составила 49,75%.