В Госдуме предложили ограничить выплату декретных для мигрантов

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой и председателю Соцфонда Сергею Чиркову и предложил ограничить выплату по беременности и родам для мигрантов, пишет ТАСС .

В тексте письма содержится предложение оплачивать больничные листы при условии, что страховые взносы (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) «с их заработка уплачивались в течение не менее 6 месяцев до месяца наступления страхового случая».

Также предлагается предоставлять иностранцам право на выплаты по беременности и родам, при рождении ребенка и по уходу за ним до 1,5 года только при наличии минимального страхового стажа сроком от одного года. Отмечается, что для граждан Белоруссии действующие на сегодняшний день нормы предлагается сохранить.

Ранее Нилов заявил, что образование для детей мигрантов должно быть платным. Более того, стоит сократить число попыток сдать экзамен по русскому языку, сообщает радио «Говорит Москва».

Он прокомментировал информацию о том, что более 80% детей мигрантов не допустили к экзамену по русскому языку. Это произошло по причинам отсутствия свободных мест в учреждениях образования и ошибок в заполнении документов.