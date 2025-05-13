81% заявлений для тестирования по русскому для детей мигрантов не приняли

1 762 заявления было подано на участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов. 81% документов не приняли, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

В основном в тестировании отказывали из-за предоставления неполного пакета документов, отсутствия свободных мест в школах. Кроме того, в некоторых заявлениях были указаны недостоверные сведения.

В результате процедуру тестирования предстоит пройти 335 ребятам. 44 человека уже приняли в ней участие. Из них 27 детей справились с заданиями, а остальные не прошли.

Сейчас тестирование может проводиться в 2 356 организациях. В Рособрнадзоре оценили первые итоги, отметив, что новый порядок зачисления детей мигрантов помогает регулировать вопрос обоснованности приема в российские школы иностранцев.

С 1 апреля 2025 года в России ввели обязательное тестирование детей иностранных граждан на знание русского языка для приема в школы. Для поступления в школу русский язык достаточно знать «на тройку».