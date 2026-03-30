В Генштабе назвали точный срок явки призывников в военкомат
Дата явки призывников по повестке в военкомат не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».
Он добавил, что граждан, подлежащих призыву на военную службу, будут вызывать на соответствующие мероприятия в течение всего года. При этом они должны будут явиться в военкомат по повестке в течение 30 дней с даты ее размещения в реестре. Это указано в новых правилах.
Бурдинский отметил, что явка в срок исключает возможные негативные последствия для призывника.
При этом представитель Генштаба уточнил, что отправлять призывников к месту прохождения службы будут два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждан в 2026 году будут призывать на военную службу в течение всего календарного года.
Также ранее военкоматам в России разрешили принимать решение об отсрочке без явки в военкомат.
