Путин подписал указ о круглогодичном призыве в армию в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждан в 2026 году будут призывать на военную службу в течение всего календарного года, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В течение года призывники будут проходить медкомиссии, профессиональный психологический отбор. Также будут проводиться заседания призывных комиссий.

Отправка призывников в места службы будет проходить два раза в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также в указе президента есть норма призыва граждан в 2026 году. За год планируется призвать 261 тысячу человек.

Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее в России ужесточили штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Норма о санкциях за неуведомление теперь будет действовать в течение всего года, а не только в период призыва.

