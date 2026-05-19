В Москве открылась экспозиция финалистов конкурса «Большой Русский Стиль»

Торжественное открытие работ-участников общероссийского архитектурного смотра-конкурса «Большой Русский Стиль» состоялось в научно-образовательном музее «СПУТНИК». Организатором мероприятия стало Движение «Русская Мечта». Главная тема конкурса — переосмысление богатства национальных архитектурных традиций и их внедрение в современную среду, сообщает «СМИ2» .

В ходе мероприятия также объявили и наградили победителей по двенадцати категориям: шесть номинаций в направлении «построенный объект» и шесть — в направлении «проект». К участию допускались как уже состоявшиеся, прославленные зодчие, так и начинающие архитекторы. География заявок оказалась обширной: работы прислали из всех без исключения регионов России (включая Крым и Донецкую Народную Республику), а также из ряда стран постсоветского пространства.

Нынешняя выставка — это логическое развитие проекта «Маяки Русского мира. Восход», который Движение «Русская Мечта» ранее организовало в Севастополе. В экспозиции представлены не только проекты финалистов, но и арт-объекты, созданные специально для «Маяков Русского мира» сопредседателем жюри Алексеем Комовым. Именно он открыл торжественный вечер и в своем выступлении сформулировал ключевую идею смотра: поиск современного русского стиля как живого, постоянно развивающегося архитектурного языка.

Приветственное слово, подготовленное председателем Движения «Русская Мечта» Александром Прохановым, зачитал его заместитель Андрей Коваленко.

С приветствием также выступили ректор Московского гуманитарно-технологического университета — Московского архитектурно-строительного института (МГТУ-МАСИ) Светлана Забелина, писатель и общественный деятель Николай Стариков, а также члены жюри: главный редактор журнала «Архитектурный вестник» Дмитрий Фесенко и архитектурный критик Евгения Микулина. Помимо них, слово взял и менеджер проекта Алексей Рядинский.

Кульминацией вечера стала церемония награждения. Алексей Комов лично объявил и вручил призы всем без исключения победителям конкурса. Сразу после этого экспозицию официально открыли для посетителей. У гостей появилась возможность своими глазами увидеть итоги многомесячной работы Движения и его партнеров.

Полный список имен лауреатов конкурса будет опубликован в ближайшее время на официальном сайте Движения «Русская Мечта». А торжественная церемония, которая подведет черту под работой выставки, намечена на 19 июня.

Организацию выставки поддержали Президентский фонд культурных инициатив, МГТУ-МАСИ и Союз архитекторов России.