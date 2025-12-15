В России ужесточили штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих ответственность за нарушение правил воинского учета. Главное изменение заключается в том, что норма о штрафах за неуведомление военкомата о смене места жительства теперь будет действовать в течение всего года, а не только в период призыва, сообщает ТАСС .

Согласно новому закону, если гражданин откажется сообщать в военкомат о выезде с прежнего места жительства более чем на три месяца в любое время года, то ему грозит административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Поправки предлагала группа депутатов Госдумы во главе с главой комитета по обороне Андреем Картаполовым. Закон приводит КоАП в соответствие с ранее подписанным актом о круглогодичном призыве.

Закон о круглогодичном призыве был подписан Путиным 4 ноября и вступит в силу с 1 января 2026 года. Он предусматривает проведение медосвидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывной комиссии в течение всего года для равномерного распределения нагрузки на комиссариаты. При этом сама отправка срочников в войска останется прежней: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Тем временем Путин освободил некоторых граждан от обязательных работ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

