Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, расширяющих категории граждан, в отношении которых запрещается применение обязательных работ. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно новым изменениям, обязательные работы не будут применяться в отношении следующих категорий граждан: женщины, имеющие детей-инвалидов; мужчины, являющиеся либо одинокими отцами детей в возрасте до трех лет, либо единственными родителями, усыновителями, опекунами или попечителями детей-инвалидов.

Кроме того, новые поправки также дают судебным приставам-исполнителям право обратиться в суд с ходатайством о досрочном освобождении должника от дальнейшего выполнения обязательных работ. Это возможно в случаях, когда фигурант входит в вышеперечисленные категории либо признан инвалидом I или II группы. Также пристав имеет такое право, если должник забеременел или получил тяжелую болезнь, препятствующую отбыванию наказания.

Меры направлены на усиление социальной защиты уязвимых категорий граждан и гуманизацию законодательства.

Ранее Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 тысяч рублей с 1 января 2026 года.

