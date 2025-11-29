сегодня в 02:50

Путин утвердил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей с 1 января

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.