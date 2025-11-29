Путин утвердил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей с 1 января
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Сегодня размер федерального МРОТ составляет 22440 рублей.
Увеличение МРОТ позволит увеличить заработную плату приблизительно 4,6 миллиона трудящихся.
Указанный размер МРОТ равен 48% от медианной заработной платы за предыдущий год.
Согласно информации Росстата, медианная зарплата за 2024 год равна 56 443 рублям.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.