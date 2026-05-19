В Рузском округе наградили музейных работников

Торжественное награждение сотрудников музеев прошло 18 мая, в Международный день музеев, в Рузском муниципальном округе. Церемонию организовали в музее лозоплетения в общественном пространстве «Фабричный квартал» в Рузе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие сотрудники Рузского краеведческого музея, музея истории Рузской милиции и Государственного архива. Почетными гостями стали заместитель главы Рузского муниципального округа Тамара Пирогова и председатель совета депутатов округа Ирина Вереина.

Во время встречи обсудили актуальные вопросы работы музеев и перспективы их развития. Представители администрации округа уделили внимание проблемам музейных работников.

«Поздравляю сотрудников музеев с заслуженными наградами и профессиональным праздником! Ваша работа – это сохранение и приумножение культурного наследия нашего округа. Спасибо за ваш неоценимый вклад в развитие музейного дела! Желаю всем музейным работникам новых достижений, интересных проектов и благодарных посетителей! Пусть ваш труд продолжает приносить пользу и радость жителям округа!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он подчеркнул значимость музейной деятельности для сохранения исторической памяти и развития культурной среды округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.