В Реутове модернизируют 12 контейнерных площадок в 2026 году

В Реутове в 2026 году обновят девять контейнерных и три бункерные площадки для сбора отходов. Вопросы содержания территорий обсудили 18 мая на оперативном совещании под руководством губернатора Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Реутова Алексей Ковязин сообщил, что в уборке города задействованы более 250 дворников и свыше 50 единиц спецтехники. В рамках месяца чистоты и благоустройства сотрудники МБУ «ХЭУ» и управляющих компаний покрасили и отремонтировали заборы и газонные ограждения, привели в порядок бордюры, провели уход за кустарниками, цветниками и газонами, выполнили опиловку аварийных деревьев, а также организовали сбор и вывоз крупногабаритных отходов. Ежедневная уборка ведется во дворах, общественных пространствах, парках и скверах.

Особое внимание в городе уделяют состоянию 137 контейнерных площадок. На ряде объектов фиксируют перенакопление отходов. Для решения проблемы совместно с региональным оператором «Хартия» устанавливают дополнительные баки.

В 2026 году модернизируют три бункерные площадки на улицах Комсомольская, 14, Юбилейный проспект, 72 и Юбилейный проспект, 9. Также обновят девять контейнерных площадок по адресам: Юбилейный проспект, 9; улицы Комсомольская, 14 и 22 (пристройка); Новая, 14/1; Котовского, 7; Челомея, 9; Дзержинского, 3; Калинина, 8; Транспортная, 31.

Для складирования крупногабаритных отходов работает площадка «Мегабак» на улице Новая, вл. 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.