В Ленинском округе высадили более 50 сосен в Видном

Международная акция «Сад памяти» прошла на территории ЖК «Зеленые аллеи» в Видном, где участники высадили более 50 молодых сосен. В мероприятии принял участие глава округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция состоялась в рамках благоустройства территории жилого комплекса «Зеленые аллеи». Торжественный старт высадке деревьев дал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. В мероприятии участвовали сотрудники администрации, представители территориального управления, парков и профильных организаций, а также жители микрорайона. Участникам предоставили необходимый инвентарь — лопаты, перчатки и лейки.

«Продолжаем благоустройство территории жилого комплекса „Зеленые аллеи“. Сегодня мы сделали еще одно доброе и важное дело — высадили хвойные растения, которые не только украсят микрорайон, но и станут живым символом памяти о героях. Такие акции объединяют людей и напоминают о главном», — отметил Станислав Каторов.

Он добавил, что по предложению одной из жительниц осенью рядом с детскими площадками и у храма планируется высадить яблони. В администрации подчеркнули, что подобные экологические мероприятия традиционно объединяют сотни жителей округа и способствуют патриотическому воспитанию и улучшению экологической обстановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.