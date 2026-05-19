Клуб «Звездный вальс» высадил Сад дружбы в Ленинском округе

Семейная акция к 21-летию танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» прошла в Ленинском городском округе. Участники высадили более 50 деревьев и кустарников, а также заложили капсулу времени до 2035 года. В мероприятии приняли участие 70 семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Семьи воспитанников вместе с тренерами высадили в парковой зоне «Сад дружбы». В грунт посадили саженцы бересклета, кленов, пузыреплодника и кустарники барбариса — всего более 50 растений. Акция стала частью традиционного закрытия танцевального сезона.

«Наша главная задача состоит не в организации развлекательного мероприятия, а в том, чтобы через активные форматы и социальную активность прививать у детей любовь к родине. Своей инициативой мы хотели также сделать подарок городу, где мы живем, растем и развиваемся. У нас есть традиция в конце года устраивать семейный пикник — это закрытие сезона среди семей участников клуба. В этом году мы решили создать домашнюю атмосферу и посадить деревья», — отметил руководитель клуба Игорь Турукин.

После посадки участники написали послания в будущее и заложили капсулу времени. Ее планируют открыть в 2035 году — к 30-летию клуба. Завершилось мероприятие семейным пикником.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.