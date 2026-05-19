В Электростали 23 мая пройдет единый день диспансеризации

Единый день диспансеризации состоится 23 мая в Электростальской больнице в Подмосковье. Жители смогут бесплатно пройти комплексное обследование и получить консультации специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансеризация направлена на раннее выявление заболеваний и комплексную оценку состояния здоровья. Программа включает общий анализ крови, проверку уровня сахара и холестерина, электрокардиограмму, флюорографию и осмотр врача-терапевта. По итогам обследования пациенты получат рекомендации по профилактике и дальнейшему наблюдению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.