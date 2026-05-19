Анастасия Волочкова нарушила запреты врачей ради шоу

Анастасия Волочкова после операции на тазобедренном суставе начала репетиции, несмотря на запрет врачей выходить на сцену. Балерина готовит новое шоу и планирует отпуск в июле, сообщает Общественная Служба Новостей .

Анастасия Волочкова восстанавливается после тяжелой операции в немецкой клинике, где ей заменили тазобедренный сустав. Врачи рекомендовали три месяца ограничиться упражнениями и отказаться от пуантов и сцены.

«Какая Волочкова без танца и репетиций? Я всячески начала нарушать предписания врачей. Я должна была еще три месяца делать просто упражнения и ждать, пока все заживет, но танцевальные номера сами себя не сделают», — призналась балерина.

Она сообщила, что продолжает работать над новым шоу. Премьеру зрители увидят предстоящей весной.

После интенсивных репетиций артистка планирует отпуск.

«Уже в июле я полечу на Мальдивы, там и проведу свой летний отпуск. Я не расстраиваюсь и просто продолжаю пахать, потому что знаю, ради чего все эти жертвы. Простые зеваки могут все что угодно говорить и злорадствовать, но вся их желчь — из-за зависти. Я давно уже никак не реагирую на хейт. Мне нет до хейтеров дела», — заявила артистка.

