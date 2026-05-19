Пригожин прокомментировал признание Алсу о финале «Голоса»

Пригожин заявил, что Алсу не участвовала в накрутке голосов в «Голосе»

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о признании Алсу во вмешательстве в финал шоу «Голос. Дети». Он заявил, что певица не была причастна к ситуации, сообщает Общественная Служба Новостей .

Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг победы дочери Микеллы в проекте «Голос. Дети». Артистка признала факт вмешательства в финал и уточнила, что решение принимал ее бывший супруг Ян Абрамов.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что с самого начала не считал Алсу виновной в произошедшем.

«Я и раньше говорил, что люди голосовали больше за маму, чем за дочь. Среди тех, кто участвовал в голосовании, было именно много поклонников Алсу. Что же касается того, что голоса были как-то куплены… Оказалось, что виноват тут супруг Алсу, а певица даже отговаривала его от такого поступка. Она даже пыталась препятствовать такому развитию событий», — отметил он.

Продюсер также похвалил артистку за честность и смелость публично рассказать о случившемся. По его словам, признание позволило прояснить обстоятельства резонансной истории.

