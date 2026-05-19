Эксперты рассказали, как выработать привычку читать

Специалисты советуют начинать с 10–15 минут чтения в день

Регулярное чтение развивает мозг, улучшает концентрацию и расширяет словарный запас. Эксперты объяснили, как без стресса выработать эту привычку, сообщает Общественная Служба Новостей .

Специалисты отмечают, что чтение активирует разные области мозга, помогает лучше формулировать мысли и понимать другие точки зрения. Кроме того, книга может стать способом отдыха и переключения.

Начать рекомендуют с выбора интересного жанра — фантастики, нон-фикшн, психологии или классики. Первая книга должна увлечь, иначе мотивация быстро исчезнет. Упростить задачу помогут небольшие произведения или сборники рассказов.

Эксперты советуют ставить конкретные цели, например читать по 15 минут перед сном, и закреплять привычку удобным временем и местом. Начинать лучше с малого — нескольких страниц в день, постепенно увеличивая объем.

Подойдут разные форматы: печатные, электронные и аудиокниги. Последние удобно слушать в дороге или во время повседневных дел. Полезно вести «книжный дневник», чтобы фиксировать прочитанное и отслеживать прогресс.

Дополнительной мотивацией могут стать списки книг, обсуждения в книжных клубах и небольшие поощрения за завершенное произведение. Эксперты подчеркивают: даже нерегулярное чтение лучше полного отказа от него.

