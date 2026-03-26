Военкоматам в России разрешили принимать решение об отсрочке без явки

Правительство России расширило возможность получения отсрочки от призыва без личной явки в военкомат. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости .

Согласно документу, при наличии в реестре воинского учета достаточных сведений призывная комиссия может принять решение об отсрочке или освобождении от службы без личного участия призывника.

«При наличии в реестре воинского учета достаточных сведений, необходимых для принятия призывной комиссией в отношении призывника обоснованного решения об освобождении от исполнения воинской обязанности (призыва на военную службу) или о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, соответствующее решение может быть принято без личной явки призывника на заседание призывной комиссии», — указано в постановлении.

Ранее такая возможность предоставлялась только отдельным категориям граждан: имеющим двух и более детей, обучающимся очно, обладающим ученой степенью и другим.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.