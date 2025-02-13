В ГД внесли законопроект об исполнении решения о призыве в армию в течение года

Законопроект об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года внесен в Госдуму. Он появился в думской базе, сообщает РИА Новости .

Автором проекта стали депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым.

В законопроекте говорится, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва, должно быть исполнено в течение одного года в следующие призывные периоды.

Ранее данный документ получил одобрение правительства РФ. Однако кабмин внес свои замечания.

Между тем Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте с ОГЭ. Инициатива направлена на упрощение экзаменационной системы.