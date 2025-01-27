Российское правительство выступило за ужесточение призыва срочников в армию

Кабмин одобрил проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года

Правительство РФ поддержало законопроект об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года, сообщает ТАСС .

Документ разработал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Законопроект предлагает внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Документ предусматривает, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в призывной период, должно быть исполнено в течение года в следующие периоды призыва.

Инициатива также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также двух и более — в муниципальных образованиях.

В кабмине отмечают, что в соответствии с законопроектом будет сокращено количество должностных лиц, задействованных при призыве в армию, а также повыситься качество организации самого призыва.

Правительство одобрило документ, но с учетом замечаний. Так, в кабмине указали на то, что наименование законопроекта «не соответствует его содержанию» в части регулирования вопросов организации призыва.

Ранее стало известно, что срок действия ЕГЭ хотят заморозить для российских военнослужащих. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.