Срок действия ЕГЭ хотят заморозить для российских военнослужащих

Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов представил законопроект, согласно которому предлагается заморозить срок действия ЕГЭ на время службы в Вооруженных силах РФ, сообщает «Коммерсант» .

Накануне данный законопроект был принят Думой в первом чтении. Согласно ему, новая мера коснется не только срочников, но также контрактников и мобилизованных.

В ходе обсуждения парламентарии предложили ко второму чтению внести в законопроект поправку, разрешающую поступление в вузы по альтернативным вступительным экзаменам всем, кто отслужил в армии. Сейчас так могут сделать только бойцы СВО.

По словам первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой, заморозка должна распространяться не только на сроки действия ЕГЭ, но и вузовских допэкзаменов там, где они предусмотрены.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии планов по отмене Единого государственного экзамена в России в ближайшие годы.