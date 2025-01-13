Рособрнадзор: отмена ЕГЭ в России в ближайшие годы не произойдет

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил об отсутствии планов по отмене Единого государственного экзамена в России в ближайшие годы, сообщает ТАСС .

По его словам, обо всех грядущих изменениях в данной сфере всегда сообщают за несколько лет, чтобы они не стали сюрпризом.

Глава надзорного ведомства порекомендовал старшеклассникам и дальше готовиться к ЕГЭ. Опираться стоит на информацию, опубликованную на официальных ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.

Ранее председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о планах отказаться от Единого госэкзамена и перейти к новому формату испытаний. В него войдут преимущества ЕГЭ, советской и российской систем образования.