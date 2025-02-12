Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте с ОГЭ

В 2025 году пять регионов России ждут изменения в правилах сдачи ОГЭ. Госдума одобрила в первом чтении инициативу по упрощению экзаменационной системы для выпускников девятых классов, пишет РИА Новости .

Теперь, в рамках экспериментального нововведения, вместо привычных четырех дисциплин школьникам достаточно будет сдать только два обязательных предмета — русский язык и математику.

Новый порядок проведения государственной итоговой аттестации и поступления в учреждения среднего образования и СПО будет действовать в пилотном режиме. Эксперимент охватит два города федерального значения — Москву и Санкт-Петербург, а также Тюменскую и Ростовскую области и Северную Осетию — Аланию. Законопроект, предусматривающий эти нововведения, получил поддержку депутатов на пленарном заседании.

В феврале Госдума планирует приоритетно рассмотреть изменения в правилах проведения итоговой аттестации для девятиклассников, о чем проинформировал спикер Вячеслав Володин. Правительство РФ поддержало инициативу, указав на необходимость ее дальнейшей доработки.

Новый законопроект включает экспериментальную систему приема абитуриентов в учреждения среднего профессионального образования, финансируемые из региональных и муниципальных бюджетов. Согласно инициативе, региональные органы власти, ответственные за образовательную сферу, получат полномочия по регулированию процедуры зачисления студентов.

Система образования сейчас ориентирована на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, где школьники сосредотачиваются на двух обязательных и двух выбранных предметах, часто пренебрегая остальными дисциплинами. Однако существуют ученики, которые ответственно осваивают весь учебный материал, и такой подход требует особой поддержки и поощрения, как отмечает председатель Госдумы. При успешной реализации этой образовательной инициативы планируется ее внедрение на территории всей страны.

Впервые о том, что в России хотят изменить порядок сдачи ОГЭ, стало известно в середине января 2025 года. Инициатива предполагала исключение из экзаменов школьников двух предметов.