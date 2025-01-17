Убрать два предмета: в Госдуме хотят упростить ОГЭ

В Госдуме предложили сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий снизить число сдаваемых на ОГЭ предметов с четырех до двух. Депутаты выступили за то, чтобы девятиклассники сдавали экзамены только по русскому языку и математике, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Парламентарии просят законодательно признать школьников, которые справились с экзаменами по русскому языку и математике, успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию (ГИА). Парламентарии предложили ввести такой порядок в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Тюменской и Ростовской областях.

Депутаты считают, что «особого внимания требуют те обучающиеся», которые после 9 классов хотят учиться в системе среднего профессионального образования (СПО). Русский язык и математику можно сдать «с минимальным количеством баллов», получить аттестат за 9 классов и поступить в училище СПО, говорится в пояснительной записке. Эти два предмета также относятся «к числу обязательных для прохождения ГИА-9», добавили в Думе.

По мнению законодателей, благодаря такому закону получится «максимально увеличить» объем поступающих в организации СПО и число школьников, получающих аттестат об основном общем образовании.

Авторами законопроекта стали 19 депутатов из разных партий, в том числе Анатолий Вассерман, Петр Толстой, Яна Лантратова и другие.

Сейчас российские девятиклассники в рамках ОГЭ сдают по четыре предмета — кроме обязательных математики и русского языка, школьники обязаны сдать еще два предмета на их выбор.