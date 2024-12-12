В ГД предложили проводить анонимные тесты в школах после драки в Подмосковье

Ранее 7 девочек избили сверстницу до потери сознания в туалете школы № 2 в подмосковных Котельниках. При этом преподаватели не вмешивались в конфликт и не оказали пострадавшей медпомощь. Некоторые из агрессивно настроенных учениц состояли на учете в полиции. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Личности всех нападавших установлены.

По мнению депутата, анонимные тесты позволят заблаговременно обнаруживать потенциальные источники опасности и предотвращать возникновение критических ситуаций. Для работы с учениками, которые испытывают трудности, будут привлекаться специалисты. Они будут проводить с детьми работу, направленную на решение их проблем.

Сквозникова добавила, что опросы должны проводить сторонние организации с периодичностью 1 раз в 3 месяца. Это позволит отследить динамику в поведении и настроении школьников.