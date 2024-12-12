В Подмосковье установили всех школьниц, избивших девочку в туалете

В Подмосковье правоохранители установили личности всех школьниц, избивших девочку в туалете учебного заведения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования Московской области.

Хулиганки — ученицы школы № 2 в Котельниках, где и произошел инцидент с избиением. Правоохранители установили их личности, провели проверку по данному факту.

В ведомстве добавили, что пострадавшая сейчас проходит лечение в детском центре Рошаля.

Семь девочек избили сверстницу до потери сознания в туалете школы № 2 в Котельниках. Педагоги при этом не вмешивались в нападение и не оказали пострадавшей медпомощь. На этот инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая пожаловалась в СК.

Как сообщает ГСУ СК России по региону, в результате проверки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следователи осмотрели опубликованную в Сети видеозапись, на которой был зафиксирован факт совершения преступления, место. Также правоохранители допросили свидетелей и запросили характеристики.