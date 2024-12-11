Мизулина пожалуется в СК из-за избиения девочки в туалете школы в Котельниках

Мизулина: 7 девочек избили сверстницу до потери сознания в школе в Котельниках

В туалете школы № 2 в Котельниках семь девочек избили сверстницу до потери сознания. С родителями нападавших классные руководители не созванивались и не рассказывали о произошедшем, сообщает в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По словам сестры пострадавшей, семь девочек били по лицу и голове сверстницу. Учителя в нападение не вмешивались — когда в классы заходили и говорили о происходящем в туалете, преподаватели отвечали, что «не нужно мешать вести урок». Известно, что некоторые из агрессивно настроенных учениц состояли на учете в полиции.

Медпомощь пострадавшей после инцидента девочке не оказали. Она получила сотрясение мозга, а также черепно-мозговую травму.

Сотрудники школы, как утверждается, хотят замять проблему. Они высказывают версию о том, что девочка «курила в школе», и никто ее не избивал.

Ранее 16-летние ученики курили в туалете. 14-летний дежурный доложил о них учителю, а затем его избили после школы. Инцидент произошел в поселке Свердловский Лосино-Петровского городского округа.