Глава СКР контролирует расследование дела об избиении школьника в Подмосковье

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об избиении школьника сверстником в Подмосковье, сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 29 ноября в школе в поселке Свердловский Лосино-Петровского горокруга. 16-летние ученики курили в туалете, где на нарушителей наткнулся 14-летний подросток, следивший за дисциплиной. Он доложил о курящих классному руководителю. После этого один из девятиклассников подкараулил дежурного на углу школы, повалил его на землю и избил. У ребенка проломлен лоб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 стать 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Председатель СК поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах. Ход исполнения этого поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.