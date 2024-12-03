СК: возбудили дело на хулигана, избившего дежурного в школе Подмосковья
Открыто уголовное дело из-за того, что школьник избил своего сверстника в школе поселке Свердловский Московской области. Производство начато по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба СК России по региону.
По информации из социальных сетей, инцидент произошел 29 ноября. Дежурный по классу пожаловался классному руководителю о том, что его сверстник нарушает дисциплину.
Школьник решил подкараулить проговорившегося про него парня после школы. Он нанес несколько ударов.
У пострадавшего повреждена голова. Он лечится в больнице.
Ранее в Ногинске произошла массовая драка из-за конфликта цыгана и школьника.