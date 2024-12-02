Массовая драка в Ногинске произошла из-за конфликта цыгана и школьника

Установлены обстоятельства массовой драки подростков, которая произошла в Ногинске 30 ноября. Потасовка произошла из-за конфликта цыгана и школьника, сообщает ГСУ СК России по Московской области .

По версии следствия, причиной драки стало противоправное поведение несовершеннолетнего цыгана. Он без объяснения причин устроил конфликт с местным школьником, применил в отношении него физическую силу, угрожал ему и отнял телефон.

Следствие выяснило все обстоятельства драки. Также были установлены все ее участники. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

Также в ходе расследования была установлена причастность фигуранта к другому преступлению. Неделю назад он избил прохожего. По данному факту было возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Оба дела соединены в одно производство.

Цыгана задержали. Его собираются заключить под стражу.

Массовая драка между двумя группами подростков в Ногинске произошла 30 ноября вечером. Потасовка началась в центре города. Были слышны выстрелы.