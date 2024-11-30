В центре Ногинска произошла массовая драка с выстрелами
Полицейские ищут участников массовой драки в Ногинске
Полицейские ищут участников массовой драки с возможным применением огнестрельного оружия в Ногинске, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По данным канала, потасовка началась в центре города. Были слышны выстрелы. После чего участники драки скрылись.
В МВД заявили, что сотрудники уже разбираются «в обстоятельствах инцидента», опросив свидетелей происшествия.
Информация о пострадавших не подтвердилась. Причины конфликта выясняются.