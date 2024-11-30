В центре Ногинска произошла массовая драка с выстрелами

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Полицейские ищут участников массовой драки с возможным применением огнестрельного оружия в Ногинске, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По данным канала, потасовка началась в центре города. Были слышны выстрелы. После чего участники драки скрылись.

В МВД заявили, что сотрудники уже разбираются «в обстоятельствах инцидента», опросив свидетелей происшествия.

Информация о пострадавших не подтвердилась. Причины конфликта выясняются.