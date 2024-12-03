Девятиклассник проломил голову школьному дежурному в Подмосковье

В Подмосковье девятиклассник решил отомстить школьному дежурному, который поймал его за курением. Он избил 14-летнего подростка, проломив ему лоб, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в одной из школ в поселке Свердловский Лосино-Петровского округа. 16-летние парни курили в туалете, когда на них наткнулся 14-летний подросток из профильного класса, ученики которого следят за дисциплиной в образовательном учреждении.

Мальчик был дежурным и проводил обязательный обход. Увидев курильщиков, он тут же доложил об этом классному руководителю. После этого один из девятиклассников решил отомстить подростку. Он подкараулил его на углу школы, а затем повалил на землю и избил, попутно проломив мальчику лоб.

Пострадавший чудом смог добраться до дома. Затем его госпитализировали в больницу с множественными травмами. Родители подростка написали заявление в полицию. Они также потребовали исключить хулигана из школы, так как тот давно терроризировал учебное заведение, что подтвердили другие ученики.

Однако девятиклассник продолжает посещать занятия. Его родители предложили оплатить курс лечения пострадавшего, но родительский комитет настаивает на исключении хулигана.

Ранее в Подмосковье девочка-подросток на перемене избила четвероклассницу. По словам родителей пострадавшей, старшеклассница била их дочь по голове, ногам и животу.