В Подмосковье девочка-подросток на перемене избила четвероклассницу

Инцидент произошел 25 ноября в школе в деревне Голубое городского округа Солнечногорск. На одной из перемен между ученицей 9-го класса и Варварой произошла ссора, которая переросла в драку. По словам родителей пострадавшей, старшеклассница била дочь по голове, ногам и животу. Варвара позвонила родителям, однако это заметила классный руководитель и отобрала у девочки телефон, который вернула лишь после уроков.

Родители четвероклассницы приехали в школу и пытались разобраться в ситуации, однако директор и учителя заявили, что не могут справиться с учениками старших классов. Родители Варвары обратились в полицию с требованием разобраться к случившемся и привлечь виновных к ответственности.

«Моя девочка сидела с подружкой в телефоне, старшеклассницы обозвали маленьких девочек. Моя в ответ также обозвала. Старшеклассница схватила мою дочь за одежду, за грудь, толкнула, начала бить ногами и руками по животу, ногам и голове», — рассказала мать Варвары.

При этом родители старшеклассницы в ближайшее время планируют подать встречное заявление в правоохранительные органы.

Как отметили в министерстве образования Московской области, конфликт между школьницами произошел за пределами школы. При этом ни пострадавшая, ни ее родители к классному руководителю не обращались. Администрация школы разберется в инциденте, который поставлен на особый контроль.