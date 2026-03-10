В ФАС разъяснили, что будет с рекламой в VPN-сервисах и Telegram при блокировке

сегодня в 17:45

Рекламу в YouTube, Telegram, WhatsApp* и VPN-сервисах запретят при их блокировке

Рекламу в видеохостинге YouTube, Telegram, WhatsApp* и VPN-сервисах будет запрещена в случае их блокировки на территории России, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы РФ.

«ФАС России контролирует соблюдение рекламного законодательства», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в размещении рекламы на данных ресурсах Роскомнадзор усматривает признаки нарушения ч. 10.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе». Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

В ФАС добавили, что меры по ограничению доступа к информационным ресурсам на территории России принимает Роскомнадзор.

Ранее Роскомнадзор заявил, что считает исчерпывающим ответ ФАС о публикациях рекламы в мессенджере Telegram.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

