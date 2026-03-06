сегодня в 12:55

Роскомнадзор: разъяснения ФАС о рекламе в Telegram исчерпывающие

Роскомнадзор заявил, что считает исчерпывающим ответ ФАС о публикациях рекламы в мессенджере Telegram, сообщает РБК .

Ранее антимонопольная служба представила разъяснения о рекламе в Telegram. Она отметила, что в отношении мессенджера в стране принимаются меры по ограничению доступа, поэтому размещение рекламы на площадке — нарушение законодательства.

«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

С первыми ограничениями работы Telegram пользователи столкнулись в августе 2025 года. Там возникли проблемы со звонками. Необходимость данной меры Роскомнадзор объяснил борьбой с распространением аферистов.

Затем СМИ написали, что блокировать мессенджер в стране могут с 1 апреля.

