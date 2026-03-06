Роскомнадзор: разъяснения ФАС о рекламе в Telegram исчерпывающие
Роскомнадзор заявил, что считает исчерпывающим ответ ФАС о публикациях рекламы в мессенджере Telegram, сообщает РБК.
Ранее антимонопольная служба представила разъяснения о рекламе в Telegram. Она отметила, что в отношении мессенджера в стране принимаются меры по ограничению доступа, поэтому размещение рекламы на площадке — нарушение законодательства.
«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
С первыми ограничениями работы Telegram пользователи столкнулись в августе 2025 года. Там возникли проблемы со звонками. Необходимость данной меры Роскомнадзор объяснил борьбой с распространением аферистов.
Затем СМИ написали, что блокировать мессенджер в стране могут с 1 апреля.
