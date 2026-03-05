ФАС признала рекламу в Telegram и YouTube нарушающей закон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила, что размещение рекламы в Telegram, YouTube, а также в других запрещенных соцсетях является незаконным, сообщают « Ведомости ».

Запрет распространяется на все информационные ресурсы, доступ к которым ограничен на территории России, а также на те, что признаны нежелательными.

«ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», — отметили в ФАС.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований принимаются меры реагирования, предусмотренные законом.

