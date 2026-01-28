В Екатеринбурге лыжник, жестоко избивший подростка, расплакался в суде

Инцидент произошел 13 января, когда 13-летний Владимир катался с горки на снегокате. Во время одного из спусков мальчик случайно сбил с ног женщину. После этого ее супруг начал зверски избивать лежащего на снегу подростка. У мальчика диагностировали перелом носа, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Силовики задержали 38-летнего Якова Ш.

По словам мамы Владимира, сына отправили на больничный на месяц. Также у подростка обострилось старое неврологическое заболевание. В настоящее время он не ходит в школу.

Спустя 4 дня после инцидента Яков сдался полиции, когда увидел видео в Сети. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. При этом он утверждает, что не пытался скрываться от правосудия, а просто сбрил усы и изменил прическу. По его словам, в тот день они вместе с супругой учили 4-летнюю дочь кататься на лыжах.

«Я в порыве ярости несколько раз ударил человека, который сбил мою супругу. Кулаком в область головы и в область туловища. Супруга моя, возможно, была беременна. То есть мы пытаемся зачать второго ребенка, и для меня это была стрессовая ситуация», — объяснил Яков свой поступок.

Нападавший утверждал, что из-за испуга увидел перед собой не ребенка, а мужчину, который сбил жену. На суде Яков принес извинения маме Владимира и заявил, что готов пройти психиатра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.